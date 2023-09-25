الشرباتي تحذر من محاولات ضرب الاستقرار في الخليل

حذرت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، من محاولات لضرب الاستقرار في محافظة الخليل، في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو البلدية عبد الكريم فرّاح.

وقالت الشرباتي بتصريحات صحفية، إن "ما يجري حملات استهداف ممنهجة لأعضاء مجلس بلدية الخليل"، متطرقة إلى عملية إطلاق النار التي تعرضت لها سيارتها الخاصة وعيادة زوجها، إضافة إلى التهديدات غير المسبوقة.

وذكرت أن عضو المجلس البلدي عد الكريم فرّاح تعرض أمس لعملية إطلاق نار من مسافة صفر، إلى جانب إحراق مركبته من قبل مسلحين.

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وشددت على أن "هناك هجمة غير مسبوقة على أعضاء المجلس البلدي، وأبعاد هذه الهجمة غير مسبوقة"، مبينة أن هناك أناس خارجون عن القانون يحاولون ضرب الاستقرار في مدينة الخليل.

وتابعت بقولها: "الواضح أن هناك فئة تعبث باستقرار بلدية الخليل، وبالتالي العبث باستقرار المدينة ككل".

وأطلق مسلحون مجهولون مساء أمس، النار صوب عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فرّاح، وذلك ضمن مسلسل الفلتان الأمني المستمر في المحافظة.

وأدانت حركة "حماس" بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، حيث أطلق مسلحون مساء اليوم الأحد الرصاص عليه فأصابوه بجراح قبل أن يحرقوا مركبته، وذلك بعد ساعات من تصريحاته ضد الفساد والفلتان الأمني.

واستنكرت "حماس" تقاعس السلطة في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية، لنؤكد ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين