سبب الأزمة بين نيمار وجيسوس مدرب الهلال

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي البرازيلي نيمار، نجم نادي الهلال السعودي، طالب إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس من منصبه، وذلك بسبب شجار وقع بينهما.



وكان الزعيم الهلالي قد تعاقد مع البرازيلي البالغ من العمر (31 عامًا) قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسمين في صفقة تبلغ قيمتها نحو 90 مليون يورو، وفقًا لعدة تقارير.



وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن نيمار غير سعيد للغاية ببداية مغامرته مع النادي السعودي، مشيرة إلى أن البرازيلي اشتبك مع مدربه جيسوس بعد مباراة الفريق في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي.



وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدرب البرتغالي للفريق الهلالي انتقد نجم برشلونة السابق، بسبب سلوكه السيئ داخل الملعب، مؤكدة أن ردة فعل البرازيلي تجاه مدربه لم تكن جيدة على الإطلاق.



ووفقًا لمصادر الصحيفة الإسبانية؛ فإن لاعب باريس سان جيرمان السابق طلب من إدارة الهلال إقالة خورخي جيسوس سريعًا.



جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني حاليًا بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي اتحاد جدة صاحب الصدارة، وذلك بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

المصدر / وكالات