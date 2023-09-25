"هيئة الأسرى": 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

قالت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها 18 أسيرًا أردنيا، موزعين على عدة معتقلات في فلسطين المحتلة.

وأشارت الهيئة في تقرير لها، اليوم الاثنين، إلى أنه من بين الأسرى الأردنيين المعتقلين حالياً في سجون الاحتلال يوجد (9) أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، و(5) أسرى آخرين يقضون أحكاما تتراوح ما بين 20-36 سنة، إضافة إلى (3) أسرى يقضون أحكاما تتراوح ما بين 15-19 سنة، وأسير آخر يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات.

وبينت أن (7) من بين الأسرى الأردنيين هم ضمن قائمة "عمداء الأسرى" ومعتقلون منذ ما يزيد على 20 عاما، و(5) آخرين معتقلين منذ أكثر من 15 عاما.

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وأكدت "شؤون الأسرى" في تقريرها على أن "الأسرى العرب هم جزء أصيل ومكوّن أساسي من مكونات الحركة الأسيرة التي لن تنسى مشاركتهم في مواجهة السجان عبر مراحل النضال المختلفة خلف القضبان، ومشاركتهم في الإضرابات عن الطعام بجانب إخوانهم الفلسطينيين".

وأوضحت أن "القضية الفلسطينية، لم تكن في يومٍ من الأيام، قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل كانت وما زالت هي قضية العرب عموماً، ولأجلها قدّم العرب الكثير من الشهداء والأسرى".

وشددت الهيئة على أن "الشعب الفلسطيني يحفظ ذلك، ويسجل احترامه وتقديره لكل الذين ناضلوا في صفوف الثورة... وما زال الشعب الفلسطيني يتطلع إلى دعم عربي فاعل ودور مساند ومؤثر لانتزاع حريته وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت "شؤون الأسرى والمحررين" الجهات والمؤسسات المعنية، الفلسطينية والعربية كافة "إلى تفعيل قضية الأسرى الأردنيين ومعاناتهم المتفاقمة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزايدت بفعل التطرف الإسرائيلي المتصاعد".

وترتبط عمان وتل أبيب، باتفاقية تسوية، وقعت بين الطرفين عام 1994، تم من خلالها تبادل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، إلا أنها لم تقدم حلا للأسرى الأردنيين لدى الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين