ريال مدريد يسعى للتعافي سريعاً من خسارة الدربي أمام لاس بالماس

يسعى ريال مدريد الى وضع خسارة الأحد على أرض جاره أتلتيكو مدريد 1-3 خلفه سريعاً من أجل عدم السماح لغريمه برشلونة حامل اللقب بالابتعاد عنه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك حين يستضيف لاس بالماس الأربعاء في المرحلة السابعة التي تشكل "فرصة للقيام بالأمور بشكل أفضل".

ومني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الأحد بهزيمته الأولى لهذا الموسم على يد جاره أتلتيكو في لقاء خسره النادي الملكي تكتيكياً أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني الذين استحقوا النقاط الثلاث.

ونتيجة هذه الهزيمة، تراجع ريال الى المركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجاره الكاتالوني جيرونا الذي يقدم بداية موسم استثنائية، بعد فوزه بخمس من مبارياته الست وتعادله في الأخرى.

وقد يجد ريال نفسه متخلفاً بفارق أربع نقاط عن برشلونة بما أن الأخير يلعب الثلاثاء على أرض ريال مايوركا الذي خسر مواجهاته الـ11 الأخيرة مع العملاق الكاتالوني ولم يذق طعم الفوز على الأخير منذ 17 أيار/مايو 2009 (2-1).

ولم يهرب أنشيلوتي من مسؤوليته في هزيمة الأحد، مقراً "لم نبدأ بشكل جيد. لم ندافع بشكل جيد، وكنا هشين في منطقتنا ولم نكن أقوياء. عندما تقدموا 2-0، لعبوا المباراة التي أرادوا لعبها، ودافعوا بشكل جيد للغاية وبحثوا عن انتقالات سريعة. قاموا بعمل أفضل منا".

وأضاف "لقد تغيّرت الخطة لأننا بدأنا مع 4-4-2، مع (الكرواتي لوكا) مودريتش في قلب وسط الملعب و(الإنكليزي جود) بيلينغهام و(البرازيلي) رودريغو كمهاجمين. لم يلعب خوسيلو لأني أردت السيطرة بشكل أكبر على الكرة مع وجود لاعب خط وسط آخر. لم يتغير مركز بيلينغهام في الهجوم".

ورأى أنه "لم تكن المشكلة تتعلق بمن شارك، لكن بالهشاشة الدفاعية التي لم ترافقنا في المباريات الأولى. استقبلنا ثلاثة أهداف فقط في المباريات الست الأولى التي لعبناها، وسجّلوا ثلاثة أهداف في 45 دقيقة. كنا هشين. يمكننا قول ذلك دون أي مشكلة. لم تكن أمسية جيدة".

وتابع "لعبنا جيداً في نهاية المباراة، لكن 3-1 كانت نتيجة يصعب تغييرها".

المصدر / فلسطين اونلاين