داخل الملعب وخارجه.. أياكس "العملاق" يواجه أزمات خطيرة

بعدما كان من عمالقة كرة القدم الأوروبية ومُصَدِّراً لمواهب تركت بصمة تاريخية، يجد أياكس أمستردام الهولندي نفسه غارقاً في واحدة من أعمق الأزمات في تاريخه الممتد 123 عاماً، ما دفعه الى إقالة أحد كبار المسؤولين فيه نتيجة ترنحه في المركز الرابع عشر في الدوري المحلي، الأمر الذي أدى الى "ثورة" جمهوره في المدرجات.

واعتراضاً على الحالة التي يمرّ بها الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات لكن آخرها يعود الى عام 1995، تسبّب الجمهور الأحد بتوقف قمة المرحلة السادسة من الدوري ضد ضيفه وغريمه فينورد حامل اللقب، بعد أقل من ساعة بقليل على انطلاقها بسبب إلقاء الألعاب النارية.

وأمر الحكم سيردار غوزوبيوك كلا الفريقين بالعودة الى غرف الملابس للمرة الثانية، بعد إلقاء الألعاب النارية على أرضية الملعب من قبل مشجعي الفريق المضيف.

وكان الحكم أوقف المباراة للمرة الاولى قبل نهاية الشوط الأول للسبب ذاته، وقبلها توقفت المباراة لفترة وجيزة بعد إلقاء كأس على أرضية الملعب.

وحسب وكالة أنباء "أيه إن بي" والعديد من وسائل الإعلام المحلية، اندلعت أحداث خارج الملعب، مما اضطر الشرطة إلى التدخل. تعرّضت بوابة الدخول الرئيسة لملعب يوهان كرويف للتدمير، حسب الصور المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان فينورد متقدما 3-0 عندما توقّفت المباراة التي تعكس صورة الوضع الذي يعيشه النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الهولندي (36).

وكان العنوان الرئيس على موقع رابطة المشجعين معبّراً تماماً حيث كُتِبَ "النادي يحترق"، واصفاً توقف مباراة الـ"كلاسيكر" ضد فينورد بأنه "مرحلة متدنية في الأزمة" بالنسبة لفريق قدم الى العالم أساطير مثل الراحل يوهان كرويف.

ويمكن تفهّم غضب المشجعين، إذ يجب العودة بالزمن الى موسم 1964-1965 حين انضمّ كرويف للتو الى فريق الشباب في النادي، لمعرفة بداية أسوأ من التي يختبرها الفريق هذا الموسم.

اكتفى أياكس بفوز يتيم وتعادلين في خمس مباريات، ما جعله قابعاً في المركز الرابع عشر بفارق 10 نقاط عن أيندهوفن المتصدر بفارق الأهداف أمام ألكمار ونقطة أمام فينورد الذي لم يذق طعم الهزيمة، على غرار فريقي الصدارة.

ورأت صحيفة "هيت بارول" الصادرة من أمستردام أن ما يقدمه أياكس "مهزلة من الناحية التكتيكية"، واصفة بعض اللمحات الدفاعية ضد فينورد بـ "أشياء لا تراها حتى في الدوريات المحلية (للهواة) صباح يوم الأحد".

وكان الهدف الثالث لفينورد محرجاً بشكل خاص، إذ تسبب التخبط وسوء التفاهم الدفاعي في توغل المكسيكي سانتياغو خيمينيس على طول الملعب تقريباً من دون أي رادع، قبل أن يمرر الكرة للبرازيلي إيغور بايشاو.

واعتبرت صحيفة "ان آر سي" أن المباراة "ترمز إلى الأزمة الوجودية التي يجد أياكس نفسه فيها".

في أوروبا وبعدما خاض الملحق المؤهل الى دور المجموعات، اكتفى أياكس منتصف الأسبوع المنصرم بالتعادل على أرضه مع مرسيليا الفرنسي الجريح أيضاً 3-3 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، ضمن مجموعة تضم برايتون الإنكليزي المتألق بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي.

المصدر / فلسطين اونلاين