تشييع جثمان الشهيد "غباين" في بيت لاهيا

شيع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد مجدي غباين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشفاء الحكومي، وصولاً إلى منزل عائلة الشهيد غباين، لإلقاء نظرة الوداع الأخير عليه، حيث صلى المشيعون على الشهيد في مسجد القسام ووري الثرى في مقبرة البلدة.

وخلال مسيرة التشييع، ردد المشيعون عبارات منددة بجرائم الاحتلال، تدعو إلى مواصلة المقاومة والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

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ويبلغ الشهيد غباين (18) عاما من العمر وهو من سكان منطقة العطاطرة في بيت لاهيا، وقد أعلن عن استشهاده مساء أمس متأثرا بجراح حرجة أصيب بها جراء حدوث انفجار خلال تظاهرة نصرة للأسرى قرب موقع "ملكة" العسكري شرقي غزة، وأدى الانفجار في حينها لاستشهاد 5 فلسطينيين.

ونعت حركة "المقاومة الشعبية" في فلسطين وجناحها العسكري كتائب الناصر صلاح الدين ووحداتها الثائرة "وحدات أبناء القوقا" شهيدها الثائر "مجدي غباين" ودعت للمشاركة الواسعة في تشييع جثمانه.

المصدر / فلسطين أون لاين