"العمل الطلابي" تدين قرار جامعة الأزهر بتعليق الدوام الأكاديمي

دانت جبهة العمل الطلابي التقدمية بجامعة الأزهر، اليوم الإثنين، إقدام إدارة جامعة الأزهر بمدينة غزة، أمس الأحد، على تخاذ قرار بتعليق الدوام الأكاديمي، داعية إلى توسيع مساحة الحريات والعمل الطلابي النقابي داخل أسوار الجامعة.

وأكدت الجبهة في بيانٍ صحفي، على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الجامعة وعدم تعرّضها للاعتداءات من قبل أيٍ كان، معبّرة عن استنكارها إقدام إدارة جامعة الأزهر على قرار يقضي بوقف الأنشطة الطلابية حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضاً: الكتلة الإسلامية: جامعة الأزهر تمعن في قلب الحقائق

وأكدت أنّ هذه السياسة لن تعالج المشكلة بل تفاقمها وتزيدها تعقيداً، داعيةً إلى ضرورة اتخاذ قرارات من شأنها أن تحفظ للأطر الطلابية كافة، ودون تمييز حرية الحركة والعمل الطلابي داخل أسوار الجامعة.

وكما دعت جبهة العمل الأطر الطلابية في الجامعة لحوار جدي ومسؤول يضمن الوصول لمعالجات جذرية مع إدارة الجامعة.

المصدر / فلسطين أون لاين