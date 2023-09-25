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"مدى" يطالب السلطة بوقف سياسة اعتقال الصحفيين

25 سبتمبر 2023 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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الصحفي طارق السركجي

أكد مركز "مدى" الحقوقي في رام الله أنه ينظر ببالغ القلق للاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين في الضفة الغربية، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل لافت خلال شهر آب/أغسطس الماضي".

ودان "مدى" في بيان وصل "" اعتقال "الصحفي الحر طارق يوسف السركجي (37 عامًا) مساء يوم أمس الأحد دون سبب واضح.

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وأقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة على اعتقال الصحفي طارق السركجي من منزله في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأحد، دون وجود مذكرة تفتيش أو اعتقال، بحسب شهود عيان.

وشدَّد مركز "مدى" على أنه إذ "يستنكر سياسة الأجهزة الأمنية في اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم والتعديات الجسيمة على الحريات الإعلامية، فإنه يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بوقف هذه السياسة الممنهجة لتكميم الأفواه فوراً، كما يطالب بإخلاء سبيل الصحفي السركجي دون قيد أو شرط، ووقف جميع أعمال الملاحقة التي تستهدف الصحفيين والحريات الإعلامية في الضفة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال الصحفيين #اجهزة السلطة #مركز مدى #الضفة الغربية

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