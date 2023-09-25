فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مدى" يطالب بوقف سياسة اعتقال الصحفيين من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب عقود المياومة عن شهر يونيو

350 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" بما يسمَّى "يوم الغفران"

تحليل: الشارع الفلسطيني يرفض إستراتيجية السلطة في مواجهة الاحتلال

ما حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي؟

"نقابات العمال": إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر فادحة

"المالية" تعلن موعد صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

إضراب عام في قرية كابول بالجليل المحتل احتجاجًا على جريمة قتل

"موسكو" تُعلن إحباط هجمات أوكرانية بالمسيرات على أراض روسية

"الخانقاة الصلاحية" في القدس.. دار المتصوفين وطلبة العلم

تقدّر بـ5 ملايين شيقل يوميًّا

"نقابات العمال": إغلاق حاجز بيت حانون يكبّد عمال غزة خسائر فادحة

25 سبتمبر 2023 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
...
حاجز بيت حانون "إيريز"

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الحادي عشر على التوالي يكبّد عمال غزة خسائر يومية تقدر بـ5 ملايين شيقل.

وذكر رئيس الاتحاد سامي العمصي في تصريح خاص لوكالة "الرأي" أن أكثر من 19 ألف عامل في قطاع غزة يتعرَّضون لخسائر فادحة نتيجة إغلاق الحاجز في عقاب جماعي يفرضه الاحتلال على أهالي القطاع.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"

وشدَّد العمصي على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال التي تذهب للبحث عن قوت يومها بعد سنوات من التعطّل عن العمل جرَّاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح الحاجز والسماح بمرور العمال، والإيفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خسائر كبيرة #عمال غزة #حاجز بيت حانون #نقابات العمال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة