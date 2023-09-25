"موسكو" تُعلن إحباط هجمات أوكرانية بالمسيرات على أراض روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة في عدة مناطق على البحر الأسود وشبه جزيرة القرم وكورسك.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: أنه "تم، الليلة (الماضية)، إحباط محاولة كييف لتنفيذ هجمات ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات بدون طيار".

وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 طائرات مسيرة فوق شمال غرب البحر الأسود وشبه جزيرة القرم (الأوكرانية التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في 2014).

وأوضح أن القوات الروسية أحبطت هجمات أوكرانية صباح الاثنين بالطائرات المسيرة في منطقتي كورسك وبريانسك، معلنة تدمير 4 مسيرات في المنطقتين.

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من جانبها أعلنت أوكرانيا، الاثنين، شن روسيا هجوما بمسيرات وصواريخ على منطقة أوديسا ليلاً، أسفر عن أضرار في البنية التحتية لميناء المنطقة ومخازن الحبوب.

وأفاد بيان صادر عن القيادة الجنوبية العسكرية الأوكرانية، بأن روسيا هاجمت مناطق مختلفة بأوكرانيا بطائرات بدون طيار وصواريخ في ساعات الليل.

وأوضح أن الجيش الروسي أطلق 19 طائرة بدون طيار من نوع "شاهد" وصاروخين صوتيين طراز "أونيكس" على منطقة أوديسا.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / وكالات