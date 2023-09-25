إضراب عام في قرية كابول بالجليل المحتل احتجاجًا على جريمة قتل

ساد الإضراب العام والشامل قرية كابول بمنطقة الجليل، في الداخل المحتل، اليوم الإثنين، احتجاجًا على جريمة القتل على مقتل الشاب أشقر أشقر، مساء أمس الأحد.

وأعلن مجلس كابول المحلي إضرابًا عامًّا وشاملًا في جميع المراحل التعليمية في كابول وتعطيل دوام المجلس المحلي حدادًا على روح المرحوم يوم الإثنين الموافق لتاريخ 25/09/2023".

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واستنكر مجلس كابول المحلي كل أنواع العنف أيًّا كان مصدرها "فإننا بنفس الوقت نتوجه إلى أهلنا الكرام وإخواننا والأعزاء إلى الاحتكام دائمًا وأبدًا إلى العقل ولغة الحوار من أجل حل كل خلافاتنا ونزاعاتنا بطرق سلمية وأخوية".



















المصدر / فلسطين أون لاين