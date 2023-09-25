إعلان توظيف صادر عن شركة إيكو فرندلي للمصاعد والأدراج الكهربائية بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مراقب مشاريع ).
مؤهلات الوظيفة
1- حاصل على شهادة في الهندسة أو إدارة الأعمال
2- خبـرة 5 سنـوات في مجـال مراقبــة المشاريـع
3- العمر لا يقل عن 30 عام ولا يزيد عن 35 عـام
4- يجيد اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي
5- لديه دراية سابقة في ادارة المشاريع واعداد ما يلزم
6- حاصــل علـى رخصـة قيادة تجـاري سـاري المفعول
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية على الواتس اب الرقم التالي:
0599484815
- العنوان: مدينة غزة - الرمال - شارع الشهداء - عمارة ساقالله - الطابق الرابع