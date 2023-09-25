فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرة حاشدة في "بيرزيت" تنديداً باعتقال الاحتلال 8 من طلبتها

في ذكرى هبَّة النفق.. "حماس": شعبنا سيواصل نضاله المشروع دفاعاً عن أرضه ومقدَّساته

ليبيا: دعوة جنائية ضد 16 مسؤولاً بقضية انهيار سدي درنة

مشعل: الاحتلال يلعب بالنار في اعتداءاته على الأقصى ونحن سنكويه بها

عضو بلدي الخليل "فرّاح": محاولة اغتيالي بسبب محاربتي الفساد

350 مستوطنًا يقتحمون "الأقصى" فيما يسمَّى "يوم الغفران"

هيئة الأسرى: 18 أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي

"مدى" يطالب السلطة بوقف سياسة اعتقال الصحفيين

تحليل: الشارع الفلسطيني يرفض إستراتيجية السلطة في مواجهة الاحتلال

"العمل الطلابي" تدين قرار جامعة الأزهر بتعليق الدوام الأكاديمي

إعلان توظيف صادر عن شركة إيكو فرندلي للمصاعد والأدراج الكهربائية

25 سبتمبر 2023 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة إيكو فرندلي للمصاعد والأدراج الكهربائية بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مراقب مشاريع ).

مؤهلات الوظيفة

1- حاصل على شهادة في الهندسة أو إدارة الأعمال

2- خبـرة 5 سنـوات في مجـال مراقبــة المشاريـع

3- العمر لا يقل عن 30 عام ولا يزيد عن 35 عـام

4- يجيد اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي

5- لديه دراية سابقة في ادارة المشاريع واعداد ما يلزم

6- حاصــل علـى رخصـة قيادة تجـاري سـاري المفعول

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية على الواتس اب الرقم التالي:

0599484815

- العنوان: مدينة غزة - الرمال - شارع الشهداء - عمارة ساقالله - الطابق الرابع

#غزة #توظيف #فرص #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة