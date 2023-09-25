إعلان توظيف صادر عن شركة إيكو فرندلي للمصاعد والأدراج الكهربائية بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مراقب مشاريع ).

مؤهلات الوظيفة

1- حاصل على شهادة في الهندسة أو إدارة الأعمال

2- خبـرة 5 سنـوات في مجـال مراقبــة المشاريـع

3- العمر لا يقل عن 30 عام ولا يزيد عن 35 عـام

4- يجيد اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي

5- لديه دراية سابقة في ادارة المشاريع واعداد ما يلزم

6- حاصــل علـى رخصـة قيادة تجـاري سـاري المفعول

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية مع صورة شخصية على الواتس اب الرقم التالي:

0599484815

- العنوان: مدينة غزة - الرمال - شارع الشهداء - عمارة ساقالله - الطابق الرابع