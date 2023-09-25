مطلوب فني عمليات للعمل في مجمع الصحابة الطبي

إعلان توظيف صادر عن مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( فني عمليات ) .

شروط التسجيل :

- أن يكون من سكان مدينة غزة

- أن يكون متفرغ للوظيفة تفرغاً تام ، وأن لا يعمل في أي وظيفة حكومية أو خاصة.

- أن يتمتع ببنية جسدية سليمة وان يكون خال من الأمراض المزمنة.

- أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عام.

- شهادة اختصاص في التمريض ( فني عمليات)

- خبرة سنتين على الأقل بالعمل في اختصاص فني العمليات.

- مهارات تواصل جيدة.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن الفريق.

- اللياقة البدنية للعمل كفني عمليات

- الوظيفة "للذكور فقط "

طريقة التسجيل :

- على من يجد نفسه الكفاءة ارسال تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:

https://survey.porsline.com/s/IbcXgLVQ

- العنوان: مدينة غزة - شارع الصحابة - بجوار مسجد التابعين

- ينتهى التسجيل بتاريخ 27/9/2023