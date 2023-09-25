"المباحث العامة" بغزة توقف "6" متسولين وتحيلهم للنيابة

أوقفت المباحث العامة "6" متسولين داخل الأسواق والمرافق والشوارع العامة، في عدد من محافظات قطاع غزة، خلال جولة نفذتها ضمن جهودها لمحاربة ظاهرة التسول.

وقالت المباحث في بيان مقتضب، اليوم الإثنين: أنها "ضبطت (6) متسولين لامتهانهم التسول وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بطرق غير مشروعة، وبدون وجه حق".

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وذكرت أن المتسولين أقروا بامتهانهم التسول "الكسب غير المشروع"، مشيرةً إلى أنه تمَّ إحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدَّدت المباحث على أنها وجَّهت أقسامها كافَّة، ودوائرها؛ للعمل من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تخالف عادات وأعراف المجتمع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين