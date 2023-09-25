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لليوم الـ11.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز "بيت حانون"

الأقصى في خطر

لليوم الـ11.. الاحتلال يواصل إغلاق حاجز "بيت حانون"

25 سبتمبر 2023 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إغلاق حاجز "بيت حانون" (إيرز) الفاصل بين شمال قطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948، لليوم الحادي عشر على التوالي، أمام آلاف العمال والمرضى.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أعلنت في وقت سابق: إن "حاجز بيت حانون سيكون مغلقًا بشكل كامل يومي الأحد والإثنين 24-25 سبتمبر بسبب "الأعياد اليهودية".

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وتُكرر سلطات الاحتلال إغلاق حاجز "بيت حانون" أمام مئات العمال، في إطار سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع، بزعم ما تشهده منطقة "السياج الأمني" المفروض قسراً على قطاع غزة من مظاهرات خلال الأيام الماضية نصرة للأقصى والأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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