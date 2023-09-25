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الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

25 سبتمبر 2023 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو صافيًا بشكل عام باردًا نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: يكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء

الأربعاء: يكون الجو صافيًا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس

الخميس المقبل: يكون الجو صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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