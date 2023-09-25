شكاوى تمطر أبل بسبب آيفون 15 برو.. ما القصة؟

بعد إطلاق شركة أبل هاتفها الجديد وتوفره في أكثر من 40 متجراً لها حول العالم، انهالت عليها الشكاوى والانتقادات من قبل بعض المستخدمين بسبب تغير لون مادة التيتانيوم المصنوع منها الهاتف عند لمسه.

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فقد أشارت التقارير إلى أن تغير لون الإطار المعدني ليس بسبب التلف أو الخدوش، بل بسبب رد فعل كيميائي بين المعدن والمواد الكيميائية الموجودة في جلد الإنسان أو العطور أو الشامبو، وفق "الشرق الأوسط".

ليست جديدة

كما أوضحت أن تغير لون الإطار المعدني لهواتف أبل ليس مشكلة جديدة، حيث سبق أن تعرضت هواتف آيفون سابقة لذلك.

ويشبّه أحد المستخدمين في منشور عبر منصة "إكس" الأمر بتغير لون عجلات السيارة نتيجة الحرارة، لافتاً أن حمل الهاتف الجديد دون غطاء قد يؤدي إلى تغير مؤقت في لونه.

تدارك المشكلة

وبالفعل تناولت أبل تفاصيل مثيرة للاهتمام حول iPhone 15 Pro، حيث سلطت الضوء في وثيقة دعم نُشرت مؤخراً على أن هيكل الهاتف المصنوع من مادة التيتانيوم قد يظهر تغيرات مؤقتة باللون عند تعرضه للزيوت الطبيعية من جلد المستخدم.

كذلك تشير شكاوى بعض المستخدمين إلى أن تغير لون الإطار المعدني للهاتف الجديد يحدث بشكل أساسي في منطقة الزوايا والأركان.

ويبدو أن المشكلة أكثر شيوعاً هي في هواتف iPhone 15 Pro باللون الرمادي الفلكي.

هل من حل؟

غير أنه حتى الآن، لم تعلن أبل عن حل نهائي، لكنها أشارت إلى أنها تعمل على ذلك.

وينصح بعض الخبراء مستخدمي الهاتف من اتباع مجموعة إجراءات لتقليل مشكلة تغير لون الإطار المعدني مثل:

- تجنب حمل الهاتف أثناء ممارسة الرياضة أو التعرق.

- تجنب استخدام العطور أو الشامبو على الهاتف.

- تنظيف الهاتف بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

يذكر أنه في حفل الإطلاق يوم 12 سبتمبر الحالي، كان الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك قد أشاد بهيكل الجهاز المصنوع من التيتانيوم، مروجاً لفوائده المزدوجة كتقليل الوزن وتعزيز المتانة، لكنه حذر من اختلافات الألوان المحتملة.

المصدر / وكالات