فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراحه في غزة

قرار مجلس إدارة غزة الرياضي بخصوص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

لاعب يفرض رقابة لصيقة على شقيقه في الملعب

المحرر فرّاح يدعو إلى محاسبة الجناة والتوحد لمقاومة الاحتلال

التشريعي يدين بشدة محاولة اغتيال "فراح" في الخليل

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

"بلدية الخليل": استهداف أعضاء البلدية مؤشر خطير ينذر بجر المدينة نحو الفوضى

تصاعد أداء المقاومة في الضفة يقابله فشلٌ للاحتلال

التعادل يحسم مباراة أرسنال وتوتنهام وفوز جديد لليفربول

"حماس" تدين محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح

قرار مجلس إدارة غزة الرياضي بخصوص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

25 سبتمبر 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
...
381235064_719067043593093_8675679456787500628_n.jpg
غزة / مؤمن الكحلوت:

رفض مجلس إدارة نادي غزة الرياضي الاستقالة الشفهية التي تقدم الكابتن نعيم السويركي، مدرب فريق كرة القدم، عقب خسارة فريقه أمام اتحاد الشجاعية بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وجدد مجلس الإدارة ثقته بالمدرب السويركي، والجهاز الفني بأكمله، وأكد أن الفريق ينقصه قليلاً من التوفيق لتحقيق الانتصارات.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للجهاز الفني والفريق في مباراة الفريق القادمة، أمام نادي شباب خانيونس يوم السبت القادم، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ويُعتبر السويركي من المدربين المخضرمين أصحاب الخبرة، وهو أكبرهم سناً في جميع الدرجات، ولديه سجل حافل بالألقاب، وسبق له أن قاد المنتخب الوطني في عدة مناسبات.

وتولى السويركي تدريب العميد منتصف الموسم الماضي، وأنقذه من الهبوط للدرجة الأولى، وجدد مجلس الإدارة الثقة للتواجد على رأس الجهاز الفني لموسم أخر.

ولم يتذوق العميد طعم الانتصار من بداية الدوري، حيث تعرض لخسارتين وتعادل في 3 مباريات، ويتواجد في المركز التاسع برصيد 3 نقاط فقط.

ويتطلع غزة الرياضي للابتعاد عن شبح الهبوط، والتواجد في مركز متقدم بين فرق الدوري الممتاز الموسم الحالي.

#غزة الرياضي #نعيم السويركي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة