لاعب يفرض رقابة لصيقة على شقيقه في الملعب

غزة / مؤمن الكحلوت:

شهدت مباراة فريقي الهلال وشباب رفح مواجهة خاصة بين الشقيقين " طارق ومنصور أبو غنيمة " في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز في غزة.

وشارك مدافع الهلال منصور مع بداية الشوط الثاني من اللقاء، وفرض رقابة لصيقة على شقيقه طارق مهاجم فريق الشباب، وأخطر المهاجمين في غزة، وحد من خطورته ومنعه من التسجيل في شباك فريقه.

منافسة قوية وكبيرة كانت بين الشقيقين داخل أرضية الملعب، وحاول كل منهما بذل جهود من أجل فريقه، علماً أن تلك الظاهرة منتشرة بين بشكل كبير في غزة، ومنذ زمن بعيد.

وتمكن طارق من تسجيل هدف فريقه الثاني في الشوط الأول، قبل مشاركة شقيقه في الشوط الثاني، علماً أن اللقاء انتهى لصالح الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة بين الفريقين.