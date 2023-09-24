المحرر فرّاح يدعو إلى محاسبة الجناة والتوحد لمقاومة الاحتلال

دعا عضو بلدية الخليل الأسير المحرر عبد الكريم فرّاح عقب محاولة اغتياله مساء اليوم، إلى محاسبة الجناة والعابثين بأمن المجتمع الفلسطنيي.

وقال فرّاح: "إذا كانوا يعتقدون أنه برصاصهم الجبان يمكن أن أتراجع قيد أنملة واحدة فهم واهمون"، مضيفاً أنني دعوت إلى الوحدة الوطنية واليوم دفعت ثمنها.

وتابع قائلاً: "حرقتي على مدينة الخليل والعابثين اليوم كثر، ويجب على مسؤولي العائلات أن يقفوا أمام هذا الفلتان الأمني"، مشدداً على أن الخليل فيها خزان وقود لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

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وذكر أن روحه فداءً للوطن، وليست أغلى من الشهداء والشباب الثائر الذين يضحون بأنفسهم في سبيل دحر الاحتلال وتحرير فلسطين.

ووجه دعوة إلى حركة فتح بالوقوف عند مسؤولياتها أمام هذه الأحداث المؤسفة، مؤكداً على ضرورة الوحد الوطنية والتوحد خلف برنامج المقاومة.

وأطلق مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد، النار صوب عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فرّاح، وذلك ضمن مسلسل الفلتان الأمني المستمر في المحافظة.

وأدانت حماس بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، حيث أطلق مسلحون مساء اليوم الأحد الرصاص عليه فأصابوه بجراح قبل أن يحرقوا مركبته، وذلك بعد ساعات من تصريحاته ضد الفساد والفلتان الأمني.

واستنكرت حماس تقاعس السلطة في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية، لنؤكد ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين