رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

لا تنفكّ ماكينة النجم المصري محمد صلاح عن حصد الأهداف والأرقام القياسية في مسيرة باهرة مع العريق الإنجليزي ليفربول، باتت مرجعًا للاعبين العرب ومفخرةً للجماهير العربية.



مواجهة وست هام يونايتد على معقل "أنفيلد" لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت فرصةً للفرعون المصري ليضيف إلى سجلاّته القياسية مع الريدز، بعدما بصم على الهدف الافتتاحي لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة (16) في المواجهة التي انتهت بفوز صاحب الأرض بنتيجة (3-1).



بهذا الهدف الثالث له هذا الموسم، بات صلاح أوّل لاعب في تاريخ "البريميرليغ"، يشارك بالتهديف أو التمرير الحاسم "أسيست" في 12 مباراة متتالية لحساب الدوري.



كما أصبح قائد منتخب "الفراعنة" خامس لاعب يسجّل أو يصنع هدفًا في أول ست مباريات لفريقه في موسم بـ"البريميرليغ"، وهو الوحيد الذي حقّق هذا الاستثناء في مناسبتين.



ويقتسم صلاح هذا الإنجاز المميّز (التسجيل أو التمرير في أول 6 مباريات في الدوري)، مع عدد من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي على غرار ديفيد بيكهام مع مانشستر يونايتد في موسم 2000–01، وتيري هنري مع أرسنال في موسم 2004–05، وسيرجيو أغويرو وإيرلينغ هالاند نجمي مانشستر سيتي تواليًا في موسمي 2019-20 و 2022-23.



كما سبق لصلاح منذ أيام أن حقق رقمًا قياسيًّا آخر، عندما هزّ شباك لاسك النمساوي في افتتاح منافسات "الدوري الأوروبي"، حيث وصل إلى 42 هدفًا في المنافسات الأوروبية الكبرى مع ليفربول؛ وفقًا لما ذكرته منصة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات.

المصدر / فلسطين اونلاين