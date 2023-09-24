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"بلدية الخليل": استهداف أعضاء البلدية مؤشر خطير ينذر بجر المدينة نحو الفوضى

24 سبتمبر 2023 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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استنكرت بلدية الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تعرض عضو المجلس البلدي عبدالكريم فراح لمحاولة اغتيال، بعد إطلاق النار عليه مباشرة، مساء اليوم الأحد، وإصابته، إضافة إلى حرق مركبته، من قبل مسلحين مجهولين.

وأكدت البلدية في بيان، أن "استهداف أعضاء مجلس (خليل الرحمن) البلدي بهذه الصورة الإجرامية التي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".

بالفيديو| محاولة اغتيال عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح

وطالبت رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس وزرائه محمد اشتيه، بضرورة متابعة الوضع الأمني الخطير في الخليل، وتوفير الحماية لكل أبناء المدينة، وكل من نذر حياته لخدمتها.

وقال عضو المجلس البلدي عبد الكريم فراح، خلال مقطع فيديو مصوّر، إن الجريمة التي تعرّض لها، ضريبة الدفاع عن مدينة الخليل، والصمود في وجه الفساد.

وأطلق مسلحون مساء اليوم الأحد الرصاص تجاه فراح، وأصابوه بجراح، قبل أن يحرقوا مركبته، وذلك بعد ساعات من تصريحاته ضد الفساد والفلتان الأمني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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