التعادل يحسم مباراة أرسنال وتوتنهام وفوز جديد لليفربول

انتهى دربي شمال لندن بين أرسنال وصيف البطل وضيفه وجاره توتنهام بالتعادل 2-2، فيما واصل ليفربول بدايته القوية بتحقيقه فوزه الخامس توالياً وكان على حساب ضيفه وست هام 3-1 الأحد في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم التي شهدت نتيجة مخيبة أخرى لتشلسي بسقوطه على أرضه أمام أستون فيلا 0-1 وفوز تاريخي لنيوكاسل خارج الديار على شيفيلد 8-0.

على "استاد الإمارات"، قدم أرسنال وتوتنهام مباراة مثيرة لكنها انتهت حسابياً لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وليفربول، إذ ابتعدا بفارق 4 نقاط عن الـ"سيتيزينس" الفائزين السبت على نوتنغهام فوريست 2-0، فيما باتا متخلفين بفارق نقطتين عن "الحمر" الثاني.

كما استفاد برايتون من نتيجة دربي شمال لندن، إذ بات ثالثاً بـ15 نقطة بعدما حول تخلفه أمام ضيفه بورنموث بهدف دومينيك سولانكي (25)، الى فوز 3-1 بفضل هدية المجري ميلوش كيركيز (2+45 خطأ في مرماه) وثنائية البديل الياباني كاورو ميتوما (46 و77).

ودخل توتنهام لقاءه مع جاره اللدود طامحاً الى فوزه الأول في الدوري على أرض "المدفعجية" منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (3-2)، لكن بداية فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو لم تكن مثالية إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 26 بالنيران الصديقة بعدما حول الأرجنتيني كريستيان روميرو الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ خلال محاولته اعتراض كرة عرضية لبوكايو ساكا.

لكن الفريقين دخلا الى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بفضل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 42 بعدما وصلته الكرة من جيمس ماديسون.

وعاد أرسنال الى التقدم بفضل السيئ الحظ روميو الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة، فانبرى ساكا لركلة الجزاء (54)، لكن الإيطالي جورجينيو رفض هدية الأرجنتيني وارتكب بدوره خطأ فادحاً بعد ثوانٍ معدودة على تقدم فريقه، ما سمح لماديسون بانتزاع الكرة منه وتمريرها الى سون الذي سددها بيمناه زاحفة في الشباك (55).

وبات الكوري الجنوبي بذلك أول لاعب من توتنهام يسجل ثنائية على أرض أرسنال في الدوري منذ الاسكتلندي جون هندري عام 1993 وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس" بعد اللقاء "إنها مباراة دربي ودائماً ما تكون صعبة. لكن الأداء كان رائعاً من الشبان حتى صافرة النهاية"، مضيفاً "أعتقد أننا قدمنا كل شيئ وبإمكان الجمهور أن يكون فخوراً مما قدمناه في اللقاء. من البديهي أننا أردنا الفوز، لكني أعتقد أن الأداء كان مثالياً".

وعلى ملعب "أنفيلد"، واصل ليفربول، الطامح الى تعويض خيبة الموسم الماضي وفشله في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة الى دوري الأبطال، بدايته القوية بتحقيقه الفوز الخامس توالياً وذلك على حساب ضيفه وست هام 2-1.

ووضع المصري محمد صلاح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المقدمة من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه من المغربي نايف أكرد (16).

المصدر / فلسطين اونلاين