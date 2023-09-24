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"حماس" تدين محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح

24 سبتمبر 2023 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة محاولة الاغتيال الجبانة لعضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح، الذي أطلق مسلحون مساء اليوم الأحد الرصاص عليه فأصابوه بجراح قبل أن يحرقوا مركبته، وذلك بعد ساعات من تصريحاته ضد الفساد والفلتان الأمني.

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وقالت الحركة في بيان تلقى موقع نسخة عنه: "إننا إذ نستنكر تقاعس السلطة في توقيف المعتدين على مقار بلدية الخليل وأعضاء مجلسها وممتلكاتهم والفلتان الذي تنشره عصابات إجرامية، لنؤكد ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء إنهاء هذه الحالة والوقوف بحزم أمام محاولة هدم النسيج المجتمعي وإشاعة الرعب والفلتان في أوساط شعبنا".

ودعت الحركة أهلنا في الخليل من مؤسسات وعائلات وفعاليات شعبية ووطنية للوحدة والترابط والوقوف صفا واحدا في وجه عصابات الفلتان والفساد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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