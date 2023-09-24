"حمد": اعتقال الاحتلال لطلبة بيرزيت لن يخمد وقود الثورة والمقاومة

قالت الناشطة السياسية سمر حمد، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، واعتقال الطلبة المعتصمين ضد الاعتقال السياسي، لن يخمد وقود الثورة والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت حمد أن "الشباب الفلسطيني اعتصموا داخل جامعة بيرزيت حماية لأنفسهم من الاعتقال السياسي"، مضيفة أن "سياسة الباب الدوار تطبق بالضفة بين قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة".

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحرم الجامعي لبيرزيت واعتقلت الطلبة، مشيرة إلى أن الاحتلال يعلم أن الطلبة هم وقود الثورة والمقاومة ضد مخططاته بالضفة الغربية.

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وفي وقت سابق، أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن ضربات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة لن تزيدها إلا ثباتًا وقوة، والاعتقالات لن ترهبها والتهديدات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها وإبداعها.

واستنكرت الكتلة الإسلامية خلال مؤتمر لها اليوم الأحد، الاقتحام الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال لحرم الجامعة وتخريب مقر مجلس الطلبة، واعتقال عدد من الطلبة بينهم رئيس وأعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية.

وطالبت الكتلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف عند مسئولياتها في إدانة عدوان الاحتلال وتجريمه وملاحقته.

المصدر / فلسطين أون لاين