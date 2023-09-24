فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التعادل يحسم مباراة أرسنال وتوتنهام وفوز جديد لليفربول

"حماس" تدين محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح

"حمد": اعتقال الاحتلال لطلبة بيرزيت لن يخمد وقود الثورة والمقاومة

أصيب في القدم.. محاولة اغتيال عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح

173 قتيلا منذ مطلع العام.. مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الطيبة

"الضمير" تدين اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت واختطاف عدد من الطلبة

الاحتلال يقرر منع المقدسية خديجة خويص من دخول الضفة 6 أشهر

استقالة جديدة في الدرجة الممتازة

طائرات الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرقي القطاع وشماله

"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة وغزة

عقب اقتحام الجامعة

"حمد": اعتقال الاحتلال لطلبة بيرزيت لن يخمد وقود الثورة والمقاومة

24 سبتمبر 2023 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
...
"حمد": اعتقال الاحتلال لطلبة بيرزيت لن يخمد وقود الثورة والمقاومة

قالت الناشطة السياسية سمر حمد، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة بيرزيت، واعتقال الطلبة المعتصمين ضد الاعتقال السياسي، لن يخمد وقود الثورة والمقاومة الفلسطينية.

وأوضحت حمد أن "الشباب الفلسطيني اعتصموا داخل جامعة بيرزيت حماية لأنفسهم من الاعتقال السياسي"، مضيفة أن "سياسة الباب الدوار تطبق بالضفة بين قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة".

وذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت الحرم الجامعي لبيرزيت واعتقلت الطلبة، مشيرة إلى أن الاحتلال يعلم أن الطلبة هم وقود الثورة والمقاومة ضد مخططاته بالضفة الغربية.

اقرأ أيضا: أصيب في القدم.. محاولة اغتيال عضو مجلس بلدي الخليل عبد الكريم فراح

وفي وقت سابق، أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن ضربات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة السلطة لن تزيدها إلا ثباتًا وقوة، والاعتقالات لن ترهبها والتهديدات لن تثنيها عن مواصلة نشاطها وإبداعها.

واستنكرت الكتلة الإسلامية خلال مؤتمر لها اليوم الأحد، الاقتحام الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال لحرم الجامعة وتخريب مقر مجلس الطلبة، واعتقال عدد من الطلبة بينهم رئيس وأعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية.

وطالبت الكتلة الهيئات والمؤسسات الحقوقية والقانونية بالوقوف عند مسئولياتها في إدانة عدوان الاحتلال وتجريمه وملاحقته.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقال #المقاومة #جامعة بيرزيت #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة