"الضمير" تدين اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت واختطاف عدد من الطلبة

دانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، جامعة بيرزيت واعتقال عدد من الطلاب من داخل حرم الجامعة.

واعتقلت قوات الاحتلال، كلا من: رئيس مجلس اتحاد الطلبة (عبد المجيد حسن) ومنسق الكتلة الإسلامية (عمرو خليل) وسكرتير لجنة التخصصات (عبد الله نجم) وسكرتير اللجنة الرياضية (أحمد عويضات) وعضو مؤتمر مجلس الطلبة (يحيى فرح) وعضو مجلس الطلبة السابق (محمود نخلة) والطالب (حسن علوان) والطالب (محمد نجم).

وقالت الضمير، إن اقتحام قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت واختطافها لثمانية من طلبتها، يأتي استمرارًا للاعتداء المستمر من قبل قوات الاحتلال على الطلبة الفلسطينيين، وعرقلة حياتهم التعليمية، ودليلًا واضحًا على سيادة ثقافة الإفلات من المساءلة لدى الاحتلال.

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل رئيس وأعضاء مجلس الطلبة

وتابعت، أن هذا الانتهاك "يمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، التي نصت صراحة على حماية المؤسسات الأكاديمية من الاعتداء العسكري".

وطالبت الضمير كافة المنظمات الدولية، والدول الأطراف المتعاقدة، بتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ خطوات عملية وملموسة، لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن جرائمها بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية والالتزام بحماية الطلبة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين