استقالة جديدة في الدرجة الممتازة

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت منافسات دوري الدرجة الممتازة استقالة جديدة، لتكون الاستقالة الثانية في الجولة الخامسة بعد حمادة شبير الذي استقال من تدريب الأهلي.

وأعلن سامي سالم المدير الفني لفريق الهلال استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة من شباب رفح في ختام الجولة، في ظل عدم تحقيق الفريق النتائج المنتظرة منه منذ بداية الدوري.

ويحتل الهلال المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة يتيمة، بعد تلقيه أربعة هزائم مقابل تعادل وحيد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الهلال اجتماعا للرد على الاستقالة ودراسة أوضاع الفريق، الذي لم يحالفه التوفيق في العديد من مبارياته.