طائرات الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرقي القطاع وشماله

قصفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق البريج وسط قطاع غزة، وشرق بيت حانون شمال القطاع، في وقت تتصاعد فيه التظاهرات في الأراضي الشرقية للقطاع بمحاذاة السلك الفاصل.

وذكرت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال، قصفت بصاروخين مرصداً للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال ثكنة للضبط الميداني مقابل موقع النصب التذكاري شرق مجينة بيت حانون شمالي القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

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أتت غارات الاحتلال على قطاع غزة، فيما تتواصل المواجهات منذ ظهر اليوم بين مئات المتظاهرين وقوات الاحتلال في أكثر من موقع شرق القطاع، ما أدى لإصابة 6 مواطنين على الأقل بالرصاص، وعدد آخر بالاختناق.

ومنذ ساعات الصباح، شهدت مستوطنات غلاف غزة حرائق، على إثر إطلاق الشباب الثائر في غزة بالونات حارقة باتجاه المستوطنات، ردا على استمرار الحصار على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، واسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين