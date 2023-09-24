"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة وغزة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي "تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت إلى استشهاد شابين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم".

كما أدانت "التعاون الإسلامي" تصاعد "وتيرة اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة".

وأكدت المنظمة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الضغط على (إسرائيل) من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

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واستشهد، صباح اليوم الأحد، الشابان أسيد فرحان وعبد الرحمن أبو دغش، وأصيب جندي من جيش الاحتلال وأُعطبت جرافة عسكرية، خلال اقتحام قوات الاحتلال بشكل موسع لمخيم نور شمس في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، من عدة جهات بعشرات الآليات العسكرية.

وتشهد مدن الضفة المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من المواطنين، واستشهاد آخرين، فيما تواصل سلطات الاحتلال جريمة الحصار على قطاع غزة للسنة الـ17 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين