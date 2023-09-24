الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

أدانت المملكة الأردنية، اليوم الأحد، تمزيق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارات تركيا وباكستان وإندونيسيا والدنمارك في مدينة لاهاي الهولندية، معتبرة ذلك "أفعالا غير مسؤولة تؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي".

ووفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت عمّان "قيام حركة متطرفة في هولندا، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، يوم أمس السبت، أمام عدد من السفارات في لاهاي".

وأوضح البيان: "أكدت الوزارة رفض المملكة التام لمثل هذه الأفعال غير المسؤولة التي تستفز مشاعر حوالي ملياري مسلم حول العالم، وتؤجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي".

وشددت على أن "احترام الرموز الدينية، وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، ونبذ التعصب والتطرف، مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام بها".

اقرأ أيضا: زعيم "بيغيدا" يمزق نسخا من المصحف الشريف في هولندا

وأقدم إدوين فاغنسفيلد زعيم الفرع الهولندي لحركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) العنصرية واليمينية المتطرفة، أمس السبت، على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في لاهاي الهولندية.

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، مزق فاغنسفيلد نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في لاهاي.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

المصدر / الأناضول