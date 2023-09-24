اندلاع حرائق في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل البالونات الحارقة

اندلعت الحرائق في مستوطنات غلاف قطاع غزة، اليوم الأحد، إثر استهدافها بالبالونات الحارقة التي أطلقها الشباب الثائر منذ ساعات ظهر اليوم الأحد، احتجاجاً على استمرار الحصار على القطاع، ونصرةً للمسجد الأقصى وللأسرى.

وبحسب قناة (13) العبرية، فإن "6 حرائق اندلعت منذ ساعات الصباح في (غلاف غزة)، منها حريقان في أحراش (بئيري)".

وأشارت إلى أن "الجيش قرر تعزيز قواته في غلاف غزة خلال فترة (عيد الغفران) الذي يبدأ الليلة وينتهي فجر الثلاثاء المقبل".

وأفادت مصادر في غزة، بإطلاق الشباب الثائر دفعات من البالونات الحارقة من القطاع، تجاه مستوطنات (غلاف غزة)، لافتة إلى تواصل عمليات الشباب الثائر في أكثر من منطقة شرقي قطاع غزة.

وتتواصل الفعاليات على طول الأراضي الشرقية من قطاع غزة منذ عدة أيام، احتجاجاً على الحصار الصهيوني المشدد على القطاع، ونصرة للمسجد الأقصى، وإسنادا للأسرى في خطواتهم النضالية ضد إدارات سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات