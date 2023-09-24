الأردن: ممارسات المستوطنين الاستفزازية في الأقصى "خرق فاضح للقانون الدولي"

أدانت المملكة الأردنية، اقتحام مجموعات من المستوطنين، للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال اليوم الأحد، مشددة على أن هذه "الممارسات الاستفزازية" تمثل "خرق فاضح للقانون الدولي".

واقتحم أكثر من 600 مستوطن الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، حيث أدى بعضهم طقوس تلمودية.

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، في بيان صحفي، الانتهاكات التي قام بها المستوطنون باقتحام الأقصى، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية، بحماية من شرطة الاحتلال.

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وقال المجالي، إن "الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وأكد أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات، بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، يُنذر بالمزيد من التصعيد ويمثل اتجاها خطير يجب وقفه فورا".

ودعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، غدا الإثنين، بالتزامن مع ما يسمى "عيد الغفران".

وفترة الأعياد التلمودية بدأت مساء 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحلول عيد "رأس السنة العبرية" وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

المصدر / الأناضول