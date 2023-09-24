إصابات بقمع الاحتلال مسيرات نصرة للأقصى والأسرى شرقي القطاع

أصيب شابان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال، الشباب الثائر بالقرب من السلك الفاصل شرق قطاع غزة.

وتوافدت مجموعات من الشبان، عصر اليوم، نحو السياج الأمني الفاصل شرقي القطاع، رفضًا لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ونصرة للأسر.

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وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل لدموع تجاه الشباب الثائر، بالقرب من شرق جباليا شمالي القطاع، وشرق البريج وسط القطاع، ما أدى لإصابة العديد من الشبان.

وقال الشهود، إن الشبان تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في بوابة "أبو قطرون" على السياج الفاصل شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وأضافوا أن الشباب الثائر أطلق المزيد من البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف غزة، ما أدى لاندلاع المزيد من الحرائق في المستوطنات.

المصدر / فلسطين أون لاين