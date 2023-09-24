نيمار الغاضب يطالب بوقف نشر الأكاذيب

رد نجم نادي الهلال، البرازيلي نيمار جونيور، على فيديو منشور عبر حساب برازيلي في منصة "إنستغرام"، زعم أن اللاعب مُحبط ولا يريد اللعب مع ناديه الجديد، الذي انتقل إليه خلال الميركاتو الصيفي 2023.



وتفاعل نيمار مع الحساب البرازيلي الذي نشر فيديو له خلال مباراة فريقه أمام نافابخور الأوزبكي، في افتتاح منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وكتب الحساب: "يمكنك رؤية وجه نيمار محبط ولا يريد اللعب"، ليرد النجم الهلالي مُعلقًا: "توقفوا عن نشر الكذب!".



وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت مؤخرًا أيضًا إلى وجود خلافات بين اللاعب البرازيلي، ومدربه البرتغالي خورخي جيسوس، وعدم دعم نيمار لاستمرار مدربه في القيادة الفنية للهلال.



ولكن دحض نيمار هذه الشائعات، ونشر عبر حسابه في منصة "إنستغرام" صورة له برفقة جيسوس، يرتديان فيها الزي الوطني السعودي (الثوب والشماغ)، خلال الاحتفالات باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، وكتب اللاعب على الصورة مشيرًا للمدرب البرتغالي: "السيد".



يُذكر أن الهلال تعاقد هذا الصيف مع نيمار (31 عامًا) قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد لمدة موسمين، وصفقة تمت بحوالي 90 مليون يورو، وفقًا لتقارير صحفية متنوعة.



ويحتل الهلال المركز الثاني حاليًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي الاتحاد صاحب الصدارة، وذلك بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة.

المصدر / فلسطين اونلاين