وظائف شاغرة في شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

أولاً : وظيفة ( مونتاج ) / حسب الشروط التالية :

- ان يكون لديه القدة على تحمل ضغط العمل .

- المعرفة الكاملة ببرنامج الافتر ايفكت وبرنامج البريمير وبرنامج الالستريتور وبرنامج الفوتوشب

- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة .

- لديه حس ابداعي .

- لديه ملف اعمال سابقة .

- الدوام 8 ساعات من 9 ص حتى 5 م

ثانياً: وظيفة ( مسوقـ / ــة ) / حسب الشروط التالية :

- لبق في التعامل مع الزبائن .

- لديه الخبرة الكاملة بمعرفة متطلبات الزبون .

- لديه القدرة على جذب واستقطاب المشاريع .

- منفتح التفكير .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

- ان لا يزيد عمر المتقزم عن 35 سنة .

- الدوام 8 ساعات من 9 ص حتى 5م

ثالثاً: وظيفة ( كاتبة محتوى ) / حسب الشروط التالية :

- ان تتحمل ضغط العمل .

- لديه القدرة على التعامل مع برامج الاوفس .

- لديها معرفة كاملة باللغة الانجليزية .

- خبرة في المجال لا تقل عن 5 سنوات .

- تجهيز اعمال سابقة قبل المقابلة .

- الدوام 8 ساعات من 9ص حتى 5 م

رابعاً: وظيفة ( مصممـ / ــة جرافيكي ) / حسب الشروط التالية :

- لديه الخبرة الكاملة بالتعامل مع برامج التصميم وخاصة الالستريتور .

- خبرة في مجال تصميم السوشيال ميديا .

- خبرة في مجال تصاميم البراندينج .

- خبرة في مجال تصاميم البكجينك .

- خبرة في تصميم المطبوعات .

- ان لا يكون مرتبط مع شركات اخرى .

- لديه ملف اعمال .

- الدوام 8 ساعات من 9ص حتى 5 م

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- لمن ليس لديهم الخبرة في المتطلبات السابقة الرجاء عدم تعبئة الطلب، بحيث لن ننظر باي طلب مخالف للشروط