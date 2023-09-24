وظائف شاغرة في شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :
أولاً : وظيفة ( مونتاج ) / حسب الشروط التالية :
- ان يكون لديه القدة على تحمل ضغط العمل .
- المعرفة الكاملة ببرنامج الافتر ايفكت وبرنامج البريمير وبرنامج الالستريتور وبرنامج الفوتوشب
- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة .
- لديه حس ابداعي .
- لديه ملف اعمال سابقة .
- الدوام 8 ساعات من 9 ص حتى 5 م
ثانياً: وظيفة ( مسوقـ / ــة ) / حسب الشروط التالية :
- لبق في التعامل مع الزبائن .
- لديه الخبرة الكاملة بمعرفة متطلبات الزبون .
- لديه القدرة على جذب واستقطاب المشاريع .
- منفتح التفكير .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
- ان لا يزيد عمر المتقزم عن 35 سنة .
- الدوام 8 ساعات من 9 ص حتى 5م
ثالثاً: وظيفة ( كاتبة محتوى ) / حسب الشروط التالية :
- ان تتحمل ضغط العمل .
- لديه القدرة على التعامل مع برامج الاوفس .
- لديها معرفة كاملة باللغة الانجليزية .
- خبرة في المجال لا تقل عن 5 سنوات .
- تجهيز اعمال سابقة قبل المقابلة .
- الدوام 8 ساعات من 9ص حتى 5 م
رابعاً: وظيفة ( مصممـ / ــة جرافيكي ) / حسب الشروط التالية :
- لديه الخبرة الكاملة بالتعامل مع برامج التصميم وخاصة الالستريتور .
- خبرة في مجال تصميم السوشيال ميديا .
- خبرة في مجال تصاميم البراندينج .
- خبرة في مجال تصاميم البكجينك .
- خبرة في تصميم المطبوعات .
- ان لا يكون مرتبط مع شركات اخرى .
- لديه ملف اعمال .
- الدوام 8 ساعات من 9ص حتى 5 م
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- لمن ليس لديهم الخبرة في المتطلبات السابقة الرجاء عدم تعبئة الطلب، بحيث لن ننظر باي طلب مخالف للشروط