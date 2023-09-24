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وظائف شاغرة في شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة

24 سبتمبر 2023 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة تواصل للدعاية والإعلان بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

أولاً : وظيفة ( مونتاج ) / حسب الشروط التالية :

-  ان يكون لديه القدة على تحمل ضغط العمل .

-  المعرفة الكاملة ببرنامج الافتر ايفكت وبرنامج البريمير وبرنامج الالستريتور وبرنامج الفوتوشب

-  ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة .

-  لديه حس ابداعي .

- لديه ملف اعمال سابقة .

-  الدوام 8 ساعات من 9 ص حتى 5 م

ثانياً: وظيفة (  مسوقـ / ــة ) /  حسب الشروط التالية :

-  لبق في التعامل مع الزبائن .

-  لديه الخبرة الكاملة بمعرفة متطلبات الزبون .

-  لديه القدرة على جذب واستقطاب المشاريع .

-  منفتح التفكير .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

-  ان لا يزيد عمر المتقزم عن 35 سنة .

- الدوام 8 ساعات من 9 ص حتى 5م

ثالثاً:  وظيفة ( كاتبة محتوى )  /  حسب الشروط التالية :

- ان تتحمل ضغط العمل .

-  لديه القدرة على التعامل مع برامج الاوفس .

-  لديها معرفة كاملة باللغة الانجليزية .

-  خبرة في المجال لا تقل عن 5 سنوات .

-  تجهيز اعمال سابقة قبل المقابلة .

-  الدوام 8 ساعات من 9ص حتى 5 م

رابعاً: وظيفة (  مصممـ / ــة جرافيكي  )  /  حسب الشروط التالية :

- لديه الخبرة الكاملة بالتعامل مع برامج التصميم وخاصة الالستريتور .

-  خبرة في مجال تصميم السوشيال ميديا .

-  خبرة في مجال تصاميم البراندينج .

-  خبرة في مجال تصاميم البكجينك .

-  خبرة في تصميم المطبوعات .

-  ان لا يكون مرتبط مع شركات اخرى .

-  لديه ملف اعمال .

-  الدوام 8 ساعات من 9ص حتى 5 م

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )

- لمن ليس لديهم الخبرة في المتطلبات السابقة الرجاء عدم تعبئة الطلب، بحيث لن ننظر باي طلب مخالف للشروط

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