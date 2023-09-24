الخليفي: مبابي أحق من ميسي بجائزة الكرة الذهبية

قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي لوكالة "فرانس برس" ووسائل اعلامية أخرى إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي "يستحق التتويج جائزة الكرة الذهبية"، مضيفا أن "المشاكل التي نواجهها تبقى ضمن العائلة".

وأوضح رئيس باريس سان جرمان بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي ومبابي "المشاكل التي نواجهها لا تزال ضمن العائلة وكيليان جزء من العائلة".

وبعد إستبعاده من الفريق الاول للموسم الجديد لرفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2024، غاب بطل العالم 2018 عن استعدادات فريقه خلال فترة الصيف مع المدرب الباريسي الجديد الاسباني لويس إنريكي.

وحتى الان، لم يتوصل الطرفان الى تجديد العقد.

وأضاف الخليفي بعد أن سجل النجم الفرنسي ثمانية أهداف في خمس مباريات هذا الموسم "أنا فخور بما يفعله وما يفعله الفريق بأكمله. لدينا أفضل لاعب في العالم وبالنسبة لي فهو يستحق الكرة الذهبية".

في المقابل، رد ناصر الخليفي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غادر في نهاية الموسم إلى إنتر ميامي الاميركي، وانتقد في الفترة الاخيرة باريس سان جرمان بشدة لا سيما أنه يشعر بخيبة أمل لعدم "الاعتراف به" هناك كبطل للعالم عندما قاد منتخب بلاده الارجنتيني الى احراز كأس العالم من خلال الفوز على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

وقال الخليفي في هذا الصدد "هناك الكثير من الحديث في الخارج، لا أعرف ما الذي فعله أو لم يقله. كما رأى الجميع، قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات واحتفلنا به أيضًا على انفراد".

واوضح "قمنا بذلك بإحترام، فنحن في النهاية ناد فرنسي. كان الاحتفال في الملعب أمرا حساسا بالطبع. يجب أن نحترم البلد الذي هزمه وزملاءه في الفريق الفرنسي، ومشجعينا أيضا. لكنه (ميسي) كان ولا يزال لاعبا رائعا. كنا فخورين بوجوده هنا".

وفي مقابلة أذيعت يوم الخميس على قناة أولغا على موقع يوتيوب، قال ميسي "لم يكن هذا ما كنت أتمناه، لكنني أقول دائما أن الأشياء تحدث لسبب ما"، "الحقيقة هي أنني كنت اللاعب الوحيد، من بين اللاعبين ال25 الاخرين (الارجنتينيون ابطال العالم)، الذي لم يحصل على التقدير، لكن لا يهم".

المصدر / فلسطين اونلاين