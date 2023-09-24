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الإسلامية المسيحية: خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة تسويق لـ(إسرائيل الكبرى)

24 سبتمبر 2023 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة تسويق لـ "إسرائيل الكبرى"

دانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدَّسات خطاب التطرف الذي ألقاه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة.

ووصفت في بيان وصل "" اليوم الأحد، الخطاب بأنه ينطوي على وقاحة وعنهجية وتضليل واستخفاف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقالت الهيئة: "إن رهان نتنياهو على التطبيع العربي وخلق ما يسمَّى بشرق أوسط جديد سيقطع الطريق على الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم هو رهان خاسر وسيفتح الباب على مصراعيه لصراع جديد دامٍ.

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وأكدت أن القضية الفلسطينية رغم كل الظروف الصعبة المحيطة ستبقى الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه في معادلة السلام في الشرق الأوسط، وأن التطبيع الإسرائيلي العربي لن ينشئ شرق أوسط جديد ولن يجلب لا الأمن ولا السلام للإسرائيليين دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وحذَّرت الهيئة كل الذين يعتقدون من العرب من أن إقامة السلام مع الكيان الإسرائيلي يمكن أن يحقق لهم شيئاً سوى تمكين هذا الكيان من تحقيق طموحاته في إقامة (إسرائيل الكبرى) التي عبَّرت عنها بوضوح الخريطة التي عرضها نتنياهو في الأمم المتحدة وحدَّد بالقلم الأحمر الشرق الأوسط الجديد الذي هو في الحقيقة حلم (إسرائيل الكبرى).

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الشرق الأوسط #القدس المحتلة #تطبيع #الاحتلال الإسرائيلي

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