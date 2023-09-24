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"القسام" تزفُّ مجاهدها أسيد أبو علي وتؤكد أن مخيمات الضفة ستبقى عصيةً على الاحتلال

24 سبتمبر 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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الشهيد المجاهد أسيد أبو علي

زفَّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، المجاهد أحد أبطالها الميامين الشهيد القسامي أسيد فرحان أبو علي، الذي ارتقى بعد اشتباكٍ مسلَّح خاضه رفقة إخوانه المجاهدين مع قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم نور شمس بطولكرم فجر اليوم الأحد.

وقالت الكتائب في بيان لها، اليوم الأحد، إن مجاهديها تصدّوا برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة لقوات الاحتلال وخاضوا معها اشتباكاتٍ عنيفة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، وقد اعترف الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجراح.

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وأضافت: إن كتائب القسام إذ تزفُّ اليوم مجاهدها لتنعى كذلك رفيقه في الميدان الذي ارتقى خلال صدّ العدوان، الشهيد البطل عبد الرحمن سليمان أبو دغش، وتؤكد أن مخيم نور شمس وكل مخيمات الضفة ستكون عنواناً للصمود والتحدي في مواجهة صلف هذا العدوّ وعنجهيته، وستبقى عصيةً على قواته المهزومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #كتائب القسام #مخيمات الضفة #أسيد أبو علي

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