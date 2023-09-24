"التشريعي" ينعى شهيدَيْ طولكرم ويؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً

نعى المجلس التشريعي الفلسطيني، شهيدَي مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، أسيد جبعاوي وعبد الرحمن أبو دغش، اللذيْن ارتقيا خلال الاقتحام الإجرامي لقوات الاحتلال الصهيوني للمخيم.

وقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في بيان صحفي: إن "دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدراً، وستبقى وقوداً لثورة شعبنا حتى زوال الاحتلال".

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وأكد أن جرائم الاحتلال وتصاعد انتهاكاته ضد المقدَّسات تزيد شعبنا إصراراً على مواجهته وتمسّكاً بالمقاومة بكل أشكالها.

المصدر / فلسطين أون لاين