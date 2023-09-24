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أكثر من 520 مستوطناً اقتحموا المسجد خلال ساعات

الشيخ صبري يحذر من مساعي الاحتلال للسيطرة على "الأقصى"

24 سبتمبر 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

حذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من مساعي الاحتلال للسيطرة على الأقصى، واستغلال أعياده اليهودية لتغيير الواقع فيه.

وشدد الشيخ صبري في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن اقتحام المستوطنين الأقصى، وإجراءات الاحتلال العسكرية لن يعطيهم أي شرعية في القدس والمسجد المبارك، وأن إبعاد المرابطين واعتقال الشباب الفلسطيني، ولن يثني شعبنا عن الرباط والدفاع عن الأقصى.

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واقتحم أكثر من 520 مستوطناً وعشرات من جنود الاحتلال المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الأحد، كما أدوا رقصات وطقوساً تلمودية على أبوابه، عشية ما يسمى "عيد الغفران".

وكانت منظمات الهيكل المتطرفة أعلنت عن اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك عشية ما يسمى بـ "عيد الغفران" بدءاً من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم الاثنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #الشيخ عكرمة صبري

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