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بالفيديو والصور الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل رئيس وأعضاء مجلس الطلبة

24 سبتمبر 2023 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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مجلس طلبة جامعة بيرزيت بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، جامعة بيرزيت شمال رام الله، واعتقلت رئيس مجلس الطلبة وعددا من أعضاء المجلس وكوادر الكتلة الإسلامية.

ودمرت قوات الاحتلال محتويات مقر مجلس الطلبة بشكل كامل، وعاثث فيه خرابا عقب اقتحامه، فيما اعتقلت رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت الطالب عبد المجيد حسن، من حرم الجامعة بعد اقتحامها.

وطالت الاعتقالات منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة عمرو خليل، والطالب محمود نخلة عضو مجلس الطلبة السابق وأحد كوادر الكتلة الإسلامية في الجامعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سكرتير لجنة التخصصات الطالب عبد الله نجم، وسكرتير اللجنة الرياضية الطالب أحمد عويضات، والطالب في الجامعة حسن عدوان.

وأدانت جامعة بيرزيت اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لحرمها فجر اليوم، واعتقال عدد من طلبتها وإحداث خراب في ممتلكات الجامعة.

وقالت الجامعة إن ذلك يعد انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وتعمل الجامعة من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين.

يذكر أن جميع الطلبة المعتقلين من الجامعة هم معتقلين سياسيين سابقين لدى أجهزة السلطة.

وتواصل قوات الاحتلال استهدافها لكوادر الكتلة الإسلامية وطلبتها في جامعات الضفة، عدا عن الملاحقة والاعتقالات من قبل أجهزة السلطة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الكتلة الإسلامية #جامة بيرزيت

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