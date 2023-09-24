إسطنبول تشهد مراسم تسليم سفينة حربية لباكستان

أقيمت في مدينة إسطنبول، السبت، مراسم تسليم سفينة حربية للقوات البحرية الباكستانية بعد اكتمال صناعتها في تركيا ضمن اتفاقية بين البلدين.

وشارك في مراسم تسليم السفينة "بابور" وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدفاع في الحكومة الباكستانية المؤقتة أنور علي حيدر، وعسكريون من كلا البلدين.

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والسفينة بابور "PNS Babur" تعد الأولى ضمن مشروع "ميلغم" الذي يتضمن صناعة 4 سفن لمصلحة القوات البحرية الباكستانية.

كما تضمنت المراسم إلى جانب تسليم السفينة للسلطات الباكستانية، عملية إنزال تركيا سفينتي "آق حصار" و"قوج حصار" ضمن مشروع سفن دوريات أعالي البحار للقوات البحرية التركية.

وفي مراسم تسليم "بابور" لباكستان، قال رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، إن تركيا تأتي ضمن الدول القليلة في العالم التي باستطاعتها تصميم وبناء وتجهيز وإدارة السفن الحربية بإمكانات وطنية.

وأكد أن تركيا ضمن 3 أو 4 دول في العالم تتمتع بقدرات صناعة المسيرات بشقيها الاستطلاعي والمسلح.

المصدر / وكالات