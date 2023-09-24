فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جورجيا

"الإحصاء" يعلن ارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري خلال تموز 2%

أكذوبة القومية والشعب الواحد: أزمات مجتمع هجين

الموجة الثالثة من التطبيع

الإعلان عن صرف مخصصات ذوي الأسرى والشهداء والجرحى والأسرى المحررين

الشباب الثائر ينتصر للأقصى والمسرى

غداة ما يسمى عيد الغفران.. أفواج كبيرة من المستوطنين تقتحم "الأقصى"

"حماس" تنعى الشهيدين جبعاوي وأبو دغش وتؤكد أن المقاومة باقية والاحتلال إلى زوال

لماذا تشعل حماس المقاومة بالضفة الغربية؟

أسعار المنتجات الزراعية في أسواق قطاع غزة اليوم الأحد

وفاة طفل غرقًا في قلقيلية

24 سبتمبر 2023 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلنت شرطة رام الله، الليلة، عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين غرقًا داخل أحد الفلل السياحية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات، بأن “غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة”.

اقرأ أيضا: أظهر موقفًا بطوليًّا قلَّ نظيره.. الكشف عن سبب وفاة الصحفي التونسي "مخلوف"

وأشار إلى أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقًا، والشرطة بدورها باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.

بينما قررت محافظة قلقيلية إغلاق جميع الشاليهات في المحافظة حتى تصويب أوضاعها القانونية لدى الجهات المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بركة سباحة #شرطة رام الله #غرق طفل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر