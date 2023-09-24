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وفاة طفل غرقًا في بقلقيلية

24 سبتمبر 2023 . الساعة 03:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت شرطة رام الله، الليلة، عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامين غرقًا داخل أحد الفلل السياحية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن “غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وصول الطفل بحالة حرجة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في المدينة بعد غرقه في بركة سباحة”.

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وأشار إلى أن الأطباء أعلنوا عن وفاته لاحقًا، والشرطة بدورها باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات الحادث وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول.

بينما قررت محافظة قلقيلية إغلاق جميع الشاليهات في المحافظة حتى تصويب أوضاعها القانونية لدى الجهات المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بركة سباحة #شرطة رام الله #غرق طفل

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