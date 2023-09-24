الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم وسط اشتباكات مع المقاومين

اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية، الليلة، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين اكتشفوا القوة الخاصة وأطلقوا عليها وابلاً كثيفًا من الرصاص، وعلى إثر ذلك تم تفعيل صافرات الإنذار في المدينة.

فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم نور شمس شرق طولكرم.

ودعا الشباب الثائر الأهالي عبر مكبرات الصوت في مساجد طولكرم، لضرورة النزول للشوارع والتصدي لاقتحام الاحتلال.

بدورها أعلنت كتائب القسام في طولكرم عن خوض مجاهديها مع إخوانهم من فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة على عدة محاور في مخيم نور شمس بطولكرم.

وتحاول قوات الاحتلال إزالة الحواجز من أمام مدخل مخيم نور شمس، فيما يسمع أصوات إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة قرب شارع السكة على مدخل مدينة طولكرم.

واستهدف المقاومون الفلسطينيون طائرات الاستطلاع في سماء مخيم طولكرم بوابل من الرصاص الحي مما أرغمها على مغادرة الأجواء.

المصدر / فلسطين أون لاين