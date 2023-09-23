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19 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة

23 سبتمبر 2023 . الساعة 23:01 بتوقيت القدس
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 19 عملاً مقاوماً، بينهم تفجير عبوات ومواجهات مع قوات الاحتلال.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إلقاء عبوات ناسفة على حاجزي الجلمة و سالم في جنين، وإحراق موقع عسكري للاحتلال قرب قرية بدرس في رام الله.

9عمليات إطلاق نار في 26 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة ومفرقعات نارية وتصدوا للمستوطنين في 4 مواقع بالضفة الغربية، بينما اندلعت مواجهات تخللها القاء حجارة في 12 نقطة.

واندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في العيزرية والعيساوية بالقدس المحتلة، وجلبون في جنين.

وامتدت المواجهات إلى بيتونيا وبدرس في رام الله، والحاجز الشمالي في قلقيلية، وتقوع في بيت لحم، وبيت ايبا وزواتا ودير شرف وبيتا وقريوت في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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