للأسبوع 38.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد تعديلات نتنياهو

تظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم السبت، في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية بشارع "كابلان"، كما في عشرات البلدات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي، إن "آلاف الإسرائيليين شاركوا في التظاهرة المركزية بشارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية".

وأغلقت شرطة الاحتلال عددا من الطرقات الرئيسية في تل أبيب، في أعقاب انطلاق التظاهرة، وفق الهيئة، مشيرة إلى أن التظاهرات "مستمرة منذ 38 أسبوعا".

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

وقانون "الحد من المعقولية" واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

المصدر / وكالات