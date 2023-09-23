أنشيلوتي يؤكد جاهزية فينيسيوس لمباراة ريال وأتلتيكو مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، جاهزية نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لخوض مواجهة الديربي، في حين تلقى دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أخبارًا سيئة بالجملة، قبل يوم واحد على مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتنفس أنشيلوتي الصعداء بعودة فينيسيوس للتدريبات، حيث شارك لليوم الثاني في تدريبات الفريق الملكي، ليقرر الإيطالي استدعاءه إلى قائمة الفريق التي ستواجه أتلتيكو.



وقال أنشيلوتي عن فينيسيوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم: "لقد بدأ البرازيلي التدريب بالأمس، إنه في حالة جيدة وسيكون ضمن الفريق، وسأقرر غدًا ما الدور الذي سيلعبه، في حين سيغيب كارفاخال وغولر، أما جود بيلينغهام، فلم يكن على ما يرام بالأمس، لكنه تدرب جيدًا وسيشارك في المباراة غدًا".



وبدد بيلينغهام، نجم خط وسط ريال مدريد، الشكوك المحيطة بمشاركته في الديربي أمام أتلتيكو، من خلال مشاركته في تدريبات اليوم السبت، بعد تعافيه من آلام في المعدة حالت دون مشاركته في مران الجمعة ليصبح جاهزًا لخوض أول دربي له مع الملكي.

المصدر / فلسطين اونلاين