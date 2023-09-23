فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زعيم "بيغيدا" يمزق نسخا من المصحف الشريف في هولندا

استقالة جديدة في الدرجة الممتازة بدوري غزة

بعد 5 أشهر من الإصابة بكورونا.. أعضاء في الجسم معرضة للخطر

جيش الاحتلال يقصف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة

ميسي يرغب بإنضمام لاعب ريال مدريد لإنتر ميامي

تنويه من الهيئة العامة للمعابر بغزة بشأن حاجز بيت حانون

بوكيتينو يرفض تحميل الجهاز الطبي لتشلسي مسؤولية إصابات اللاعبين

كشف حقيقة "خال من النيكوتين" في السجائر الإلكترونية

"عمليات الأسر القسامية" نهج حماس لتحرير الأسرى

لينغارد يتدرّب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر

استقالة جديدة في الدرجة الممتازة بدوري غزة

23 سبتمبر 2023 . الساعة 20:48 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

استمر مسلسل الاستقالات في دوري الدرجة الممتازة، بعدما أعلن حمادة شبير المدير الفني للأهلي استقالته النهائية من تدريب الفريق.

رحيل شبير عن الأهلي يأتي بعد ساعات من خسارة فريقه الأولى في الدوري أمام اتحاد خانيونس بهدف دون رد، والتي أوقفت رصيد الفريق عند 8 نقاط من تعادلين وفوزين وخسارة.

اقرأ أيضا: ضربة جديدة لفريق الصداقة بعد الهزيمة من الشاطئ

وتعد هذه المرة الثالثة التي يستقيل فيها شبير من تدريب الأهلي في الموسم الحالي، حيث قدمها للمرة الأولى في دور الـ32 من بطولة كأس غزة، وجدد استقالته بعد الجولة الثانية من الدوري قبل أن يتم التشاور مع إدارة النادي والتوصل لاتفاق على استمراره.

وقال شبير إن استقالته هذه المرة تعتبر نهائية ولا رجعة فيها، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لتقديمها رغم أن نتائج الفريق تعتبر جيدة في ظل عودته للدوري الممتاز.

وعانى الأهلي العديد من الصعوبات في الفترة الماضية لعدم وجود ملعب للتدريب بالإضافة لعدم تلقي اللاعبين مستحقاتهم المالية بشكل منتظم.

a7d65e29-a357-43aa-8954-ebb39942aa30.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأهلي #الدرجة الممتازة #دوري غزة #حمادة شبير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة