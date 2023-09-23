استقالة جديدة في الدرجة الممتازة بدوري غزة

غزة/ وائل الحلبي:

استمر مسلسل الاستقالات في دوري الدرجة الممتازة، بعدما أعلن حمادة شبير المدير الفني للأهلي استقالته النهائية من تدريب الفريق.

رحيل شبير عن الأهلي يأتي بعد ساعات من خسارة فريقه الأولى في الدوري أمام اتحاد خانيونس بهدف دون رد، والتي أوقفت رصيد الفريق عند 8 نقاط من تعادلين وفوزين وخسارة.

اقرأ أيضا: ضربة جديدة لفريق الصداقة بعد الهزيمة من الشاطئ

وتعد هذه المرة الثالثة التي يستقيل فيها شبير من تدريب الأهلي في الموسم الحالي، حيث قدمها للمرة الأولى في دور الـ32 من بطولة كأس غزة، وجدد استقالته بعد الجولة الثانية من الدوري قبل أن يتم التشاور مع إدارة النادي والتوصل لاتفاق على استمراره.

وقال شبير إن استقالته هذه المرة تعتبر نهائية ولا رجعة فيها، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لتقديمها رغم أن نتائج الفريق تعتبر جيدة في ظل عودته للدوري الممتاز.

وعانى الأهلي العديد من الصعوبات في الفترة الماضية لعدم وجود ملعب للتدريب بالإضافة لعدم تلقي اللاعبين مستحقاتهم المالية بشكل منتظم.





المصدر / فلسطين أون لاين