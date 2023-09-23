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لينغارد يتدرّب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر

لينغارد يتدرّب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر

23 سبتمبر 2023 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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لينغارد يتدرّب مع الاتفاق السعودي لمدة شهر

سيتدرّب المهاجم الإنكليزي الدولي السابق جيسي لينغارد لمدة شهر مع نادي الاتفاق، بحسب ما أعلن رابع ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم في بيان الجمعة.

قال النادي الشرقي "وافقت إدارة نادي الاتفاق برئاسة سامر المسحل على توصية لجنة كرة القدم بقبول طلب اللاعب الإنكليزي جيسي لينغارد بالانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق؛ وذلك لمدة شهر".

أضاف "يأتي اختيار لينغارد للاتفاق لما يمتلكه من تاريخ وعراقة. إلى جانب نجومية لاعبي الفريق واحترافية العمل الإداري والفني داخل أروقة النادي".

ويُعدّ لينغارد (30 عاماً) لاعباً حراً، بعد نهاية عقده مع نوتنغهام فوريست في تموز/يوليو الماضي. دافع عن ألوان مانشستر يونايتد بين 2011 و2022 وحمل ألوان منتخب إنكلترا في 32 مباراة.

وكان لينغارد يتدرّب مع فريقه السابق وست هام بعد انتهاء عقده مع فوريست اثر أداء مخيب، إذ لم يسجل أو يمرّر أية كرة حاسمة في 17 مباراة ضمن الدوري الإنكليزي.

وسينضم لينغارد في الاتفاق إلى مواطنيه المدرب ستيفن جيرارد ولاعب الوسط الدولي جوردان هندرسون.

قال في حزيران/ يونيو لشبكة سكاي سبورتس "السعودية تقوم بأمور كبيرة، وفي السنتين المقبلتين ستكون من أبرز الوجهات للانتقال". تابع "الأسماء الكبيرة تذهب إلى هناك ولا استبعد هذا الخيار".

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #الدوري السعودي #الاتفاق السعودي #لينغارد

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